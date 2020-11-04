مبادرة لزراعة 4000 شتلة بمركز ظلم

دشن محافظ محافظة المويه الأستاذ أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم بظلم مبادرة بلدية ظلم لزراعة (4000) شتلة بهدف التوسع في الرقعة الخضراء، والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي وكذلك وضعها كمصدات لوقف زحف الرمال، وذلك بحضور رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي وعدد من رؤساء ومدراء الإدارات الحكومية بظلم، وأوضح رئيس البلدية المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن تلك المبادرة «زراعة 4000 شتلة» تأتي دعمًا للحملة الوطنية «لنجعلها خضراء» التي تنفذها وزارة البيئة، لزراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة من خلال تشجير المتنزهات والمحميات والقضاء على التصحر وزيادة الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أن البلدية تكثف جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة، وتوسيع الرقعة الخضراء للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمدينة، وكذلك الاستفادة من التشجير كمصدات لوقف زحف الرمال خصوصًا أن ظلم منطقة ترابية يكثر بها الغبار على مدار فصول السنة، مبينًا أنها تضم أنواعًا مختلفة من الأشجار كأشجار السلم والسدر والأراك والطلح والسيال وغيرها من النباتات البرية المحلية.



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