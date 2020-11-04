تدشين أول برنامج للتمكين الاقتصادي للسيدات اليمنيات في مأرب

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة فتيات مأرب «برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات»، كأول برنامج من نوعه في محافظة مأرب، ويشمل خططاً على مدى 18 شهرا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، متضمناً إطلاق 40 حملة توعوية، و40 مشروع تأهيل وتدريب في قطاع الأعمال، و20 مشروعاً يتم دعمها عبر التمويل وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف المستمر.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب علي الدوسري خلال التدشين، أن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات الذي تم تدشينه اليوم، يأتي بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبتنفيذ من مؤسسة فتيات مأرب، تعزيزاً لدور النساء اليمنيات في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع تنموية هادفة وذات جدوى اقتصادية تلبي احتياجات المحافظة وتوفر فرص عمل متنوعة.

وعد البرنامج امتداداً لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تنموية فاعلة ترفع من كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية.