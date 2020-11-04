السعودية اليوم / وزارة النقل تتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي المستدام



الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

حققت وزارة النقل معدلاً يتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي، وذلك ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مبادرات "بيئة عمل محفزة"، لقياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي، حيث حققت الوزارة معدل 77% في معدل نسبة الارتباط الوظيفي المستدام، علماً أن المقياس المحلي هو 73%.

من جانبه أكد مدير عام إدارة الموارد البشرية فهد آل مفلح أن هذا التقدم يأتي نظير ما تقوم به وزارة النقل من خدمات أسهمت ولله الحمد في خلق بيئة عمل محفزة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على إنتاجية موظفي الوزارة بما يخدم المستفيدين كافة، وثمن سعادته جهود العاملين في الوزارة كافة، مؤكدًا أنهم هم العنصر الفعال في تحقيق نجاحاتها، والعنصر الأول في إنجازاتها.

وأشار إلى أن هذا التقدم يعد حافزاً لنا لتقديم المزيد من المبادرات، التي من شأنها المساهمة في استمرار حصول الوزارة على العديد من المنجزات خلال الفترة القادمة.

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22:41ت م

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