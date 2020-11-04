السعودية اليوم / الأرصاد وحماية البيئة تدشن حملة "شواطئنا نحميها" للحفاظ على البيئة البحرية



الوجه 18ربيع الأول 1442ه الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

دشن مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي اليوم، حملة "شواطئنا - نحميها" بمحافظة الوجه وذلك في شاطئ شرم زاعم السياحي .والتي ينظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على مستوى المملكة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب، وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث.

وشارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات التطوعية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

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22:30ت م

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