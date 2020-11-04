السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل مدير السعودية اليوم الفروع لهيئة الاتصالات



حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أهمية دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم تعزيز البنية التحتية الرقمية، والعمل كممكن رئيسٍ في التحول الرقمي ودعم منصات العمل والتعليم عن بعد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم لمدير عام الفروع بالهيئة عبدالله بن عمر باعبود، والمشرف على منطقة حائل بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي الزيادي، ومدير stc بمنطقة حائل عبدالرحمن البكر.

وأثني سمو أمير المنطقة على جهود الهيئة والشركة المبذولة في سبيل تطوير وتحسين شبكات الاتصالات بمنطقة حائل، ومعالجة احتياجات وطلبات المواطنين في جميع المواقع التابعة للمنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات والتوسع بها في مختلف المواقع بالمنطقة.

من جهته استعرض مدير عام الفروع بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جانباً من الجهود التي تبذلها الهيئة في تحسين الخدمة ودعم المشغلين ومعالجة شكاوى ومتطلبات العملاء، في حين أوضح مدير stc بحائل عدداً من الإنجازات التي حققتها الشركة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، والعمل كممكن رئيسٍ في التحول الرقمي ودعم منصات العمل والتعليم عن بعد.

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22:29ت م

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