السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا 20 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 7 آلاف و 758 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 164 حالة وفاة.

// انتهى //

22:15ت م

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نواكشوط 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 7 آلاف و 758 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 164 حالة وفاة.// انتهى //22:15ت م0225

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