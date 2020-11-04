السعودية اليوم / دخول وزير الخارجية الألماني في حجر كورونا للمرة الثانية



برلين 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس

دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في حجر

وأشارت الخارجية الألمانية اليوم، أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير هايكو ماس جاءت نتيجته سلبية، مشيرةً إلى أنه سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.

// انتهى //

21:59ت م

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برلين 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسدخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في حجر كورونا للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة بسبب مخالطته مصاب بفيروس كورونا.وأشارت الخارجية الألمانية اليوم، أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير هايكو ماس جاءت نتيجته سلبية، مشيرةً إلى أنه سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.// انتهى //21:59ت م0222

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