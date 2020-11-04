ولايات "حزام الصدأ" تخذل ترامب.. قادته للرئاسة 2016

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايتي ويسكونسن وميشيغان، بينما يتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنسلفانيا.

ويبدو أن ولايات "حزام الصدأ" الأمريكية الـ٣ ستلعب دورًا شديد الأهمية في السباق الرئاسي ٢٠٢٠، حيث يتصدر بايدن في السباق المحتدم مع ترامب في ولايتين متأرجحتين: ويسكونسن وميشيغان، ومتبقي فرز ١٠٪؜ من الأصوات في الثانية و٣٪؜ في الأولى.

وفي حال فوزه بالولايتين فإنه سيستطيع تأمين الـ٢٧٠ صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي لضمان الفوز، فيما يتقدم ترامب بنسبة ١٠٪ حتى الآن في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، ولا يزال الفرز جاريًا حيث لم يتم فرز ٢٢٪ من أصوات الولاية بعد.

ورأت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه مع اقتراب بايدن من الفوز بولاية أريزونا، فإن طريقه للفوز في "حزام الصدأ" قد يبدو أكثر وضوحًا من ترامب لأنه حينها لن يحتاج إلى ولاية بنسلفانيا لتحقيق الفوز.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء، أنه من شبه المؤكد أن زيارات ترامب المتكررة لولاية بعد ولاية في الأيام الأخيرة هي التي أدت إلى فوزه بالمزيد من أصوات الناخبين في بعض الولايات المتأرجحة.

وفي حديثه في وقت سابق اليوم، قال ترامب إن "الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات من خلال السماح باستمرار فرز الأصوات في الأيام المقبلة"، وطالب بوقف جميع عمليات الفرز، مهددًا باللجوء للمحكمة العليا.

وكان بايدن قد عزز تقدمه على ترامب في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية في ولايات "حزام الصدأ" الثلاث الحاسمة التي فاز بها ترامب بفارق ضئيل قبل ٤ سنوات، وذلك حسب استطلاعات رأي أجرتها "رويترز/إبسوس"، الأحد ١ نوفمبر/تشرين الثاني.

وتقدم بنسبة عشر نقاط مئوية في ولايتي ويسكونسن وميشيغان وبفارق ٧ نقاط في ولاية بنسلفانيا، كما ظل متقدمًا على ترامب في هذه الولايات في كل الاستطلاعات الأسبوعية لرويترز/إبسوس من منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأشارت الصحيفة، في نهاية تقريرها، إلى أنه لا تزال هناك ١٠ ولايات لم تعلن نتائجها بعد، بما في ذلك ولايات "حزام الصدأ" الـ٣، معتبرة أن إعلان ترامب، في وقت سابق اليوم، عن النصر والتهديد باللجوء للمحكمة العليا هو أمر سابق لأوانه في هذه المرحلة.