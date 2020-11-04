بايدن يفوز بولاية ويسكونسن ويضيف 10 أصوات للمجمع الانتخابي

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

فاز المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية ويسكونسن على منافسه المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأضاف جو بايدن 10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وكان مركز إديسون قد أعلن في وقت سابق، أن جو بايدن حاز على 49.4% من الأصوات في ويسكونسن مقابل 48.8% لترمب بعد فرز 99% من أصوات ولاية.

وأجريت الانتخابات الأمريكية أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الأمريكية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.

وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.



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