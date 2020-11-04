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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق"، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو جملاً فنية وتكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب.
وشارك الثلاثي "أمير كردي، مدالله العليان وناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية، وستغادر بعثة الفريق غداً عند الساعة (8:30) مساءً إلى الدمام.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 09:56 PM
بمشاركة الثلاثي في التدريبات الجماعيةالهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة الاتفاق في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق"، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو جملاً فنية وتكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب.
وشارك الثلاثي "أمير كردي، مدالله العليان وناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية، وستغادر بعثة الفريق غداً عند الساعة (8:30) مساءً إلى الدمام.
، الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة الاتفاق في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" ،
المصدر : الخليج 365
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