السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 348,936 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5471 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 441 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 335,594 حالة.