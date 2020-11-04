شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 311 كيلو أسماك فاسدة في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

صادرت بلدية رأس تنورة، واتلاف ٣١١ كجم أسماك فاسدة وقامت باتلافها بعد الحملة الرقابية التي نفذتها بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والثروة السمكية على أسواق الأسماك المركزية ومراكز البيع بالمحافظة .

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