- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي
للبدء في مناسك العمرة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وصل مساء اليوم أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي؛ للبدء في مناسك العمرة، بعد أن أنهوا 3 أيام في العزل الصحي الآمن.
وتوافد معتمرو الخارج إلى المسجد الحرام ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدؤوا يغادرون العزل الصحي الآمن لاستكمال مناسك العمرة بمشيئة الله.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول”.
الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعتمرين من خارج البلاد سيبقون في العزل لمدة ثلاثة أيام قبل استئناف مناسك العمرة.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للمعتمرين والزوار.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.