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الأرصاد تتوقع: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 19/ 3/ 1442هـ الموافق 5/ 11/ 2020م.
وتوقعت الأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
وشملت توقعات الأرصاد لطقس الغد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
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