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بالفيديو والصور.. سقوط صخرة على سيارة بـ عقبة الهدا
نجاة ركاب السيارة من الحادث
متابعات الخليج 365 - الطائف
شهدت عقبة الهدا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، سقوط صخرة على مركبة جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم.
وعلق البعض على مقاطع الفيديو والصور أن ركاب السيارة نجوا من الحادث بفضل الله تعالى.
يذكر أن عقبة الهدا بمحافظة الطائف شهدت اليوم حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.
وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
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