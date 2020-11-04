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ضبط 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في رفحاء
منها عدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة
متابعات الخليج 365 - واس
ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء 50 مخالفة،من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا ،خلال أسبوع ،منها السماح للعملاء بالدخول بدون كمام ، وعدم لبس الكمام من قبل العمالة، وعدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لذلك.
وأوضح مدير فرع التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي ان الجولات الميدانية الرقابية شملت العديد من المنشآت والمحلات التجارية،للتحقق من التزامهم بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة ،حيث ضبطت 50 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعا العنزي المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 .
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