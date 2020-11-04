ارتفاع إصابات فيروس كورنا في المملكة العربية السعودية من جديد

بعد الإجراءات الاحترازية التي أجرتها المملكة العربية السعودية من حظر التجوال الكامل إلي حظر جزئي داخل المملكة حتي فتح الحرم المكي للمعتمرين مرة أخري منذ فترة طويلة.

فيروس كورونا يضرب المملكة السعودية من جديد:

سجلت وزارة الصحة بالمملكة السعودية اليوم الاثنين 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 2 نوفمبر 2020 حتي يكون إجمالي عدد الإصابات 348037 حتي الأن منذ بداية دخول فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وكشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن عدد الحالات النشطة والتي بلغ عددها 7928 حالة حتي الأن ويبلغ عدد الحالات الحرجة داخل المستشفيات 755 حالة حتي الأن.

عودة المملكة السعودية لحظر التجوال مرة أخري:

بعد حالات الإصابة المرتفعة النشطة، تسجل المملكة السعودية عدد لا بأس به من حالات الشفاء، حيث بلغ عدد المتعافين داخل مستشفيات المملكة السعودية 436 حالة متعافية ليبلغ عدد الحالات التي شفاها الله 334672 حالة.

ولكن يتوقع الكثير من المواطنين عودة المملكة العربية السعودية إلي حظر التجوال من جديد للحد من فرص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).