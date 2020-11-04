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وتعددت التفسيرات الوظيفية للمنشآت الحجرية، فعلماء رأوها مقابر، وآخرون رأوا أنها استخدمت لمعرفة الاتجاهات الجغرافية ودلالات لطرق القوافل، وهناك من رأى أنها استخدمت كمصائد صحراوية، أو أسوار لحيازات زراعية أو سكانية أو محاجر حيوانية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر مناطق المملكة بعدد كبير من المنشآت الحجرية، مكونة أحد عناصر المعالم الأثرية المهمة، وجانبا علميا ومعرفيا مهما للحضارات التي شهدتها أرض المملكة خلال الحقب الزمنية المختلفة.وتعددت التفسيرات الوظيفية للمنشآت الحجرية، فعلماء رأوها مقابر، وآخرون رأوا أنها استخدمت لمعرفة الاتجاهات الجغرافية ودلالات لطرق القوافل، وهناك من رأى أنها استخدمت كمصائد صحراوية، أو أسوار لحيازات زراعية أو سكانية أو محاجر حيوانية.

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