شكرا لقرائتكم خبر «المظالم» يناقش الطعون في مخالفات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد ديوان المظالم ورشة علمية عن بعد لقضاة المحاكم الإدارية في عدد من مناطق المملكة حول الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (التكييف والاختصاص). وتناولت محاور الورشة العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا الصادرة من الجهات المختصة، وقرارات اللجان التي تضمنت جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما. وتستهدف الورشة -ضمن أهدافها- أثر النص الوارد في لائحة العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية على اختصاص محاكم الديوان. وتستهدف الورشة -ضمن أهدافها- أثر النص الوارد في لائحة العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية على اختصاص محاكم الديوان. يذكر أن الورشة وما سبقها من ورش علمية تأتي باهتمام وإشراف من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، حيث حرص على متابعة المستجدات القضائية وتطوير وتعزيز الجوانب العلمية، وما ينتج عن هذه البرامج والورش من صقل المعرفة العلمية والقضائية التي يحرص الديوان على تقديمها للقضاة في مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر «المظالم» يناقش الطعون في مخالفات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.