إنذار ملاك 40 مبنى لعدم الالتزام باشتراطات تسكين العمالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي رصدتها بعد إعطائهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم. ووضعت اللجنة ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة لأمانة منطقة الجوف التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19). كما باشرت اللجنة الرئيسة لمساكن العمال بإمارة المنطقة أعمالها الميدانية بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، وأخلت 40 مبنى سكنيا كمرحلة أولى وأحيلت بيانات المباني للأمانة لمعالجة وضع المباني ومدى نظاميتها، وجرى تشكيل لجان ميدانية من الأمانة لإعداد التقارير اللازمة عن وضع المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء ووضع ملصقات إنذار نهائي لملاك المباني. كما باشرت اللجنة الرئيسة لمساكن العمال بإمارة المنطقة أعمالها الميدانية بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، وأخلت 40 مبنى سكنيا كمرحلة أولى وأحيلت بيانات المباني للأمانة لمعالجة وضع المباني ومدى نظاميتها، وجرى تشكيل لجان ميدانية من الأمانة لإعداد التقارير اللازمة عن وضع المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء ووضع ملصقات إنذار نهائي لملاك المباني.

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