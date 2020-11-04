بكالوريوس في تخصص الإدارة العامة بتقنية الخرج

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وأوضح عميد الكلية خالد الحربي، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة، يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، والمتماشية مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن التقديم على البرنامج سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل ويستمر حتى 2 / 4 / 1442هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتـاح برنامـج البكـالـوريوس في تخصص «الإدارة العامة» بالكلية التقنية بالخرج، اعتبارا من الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1441 - 1442هـ.وأوضح عميد الكلية خالد الحربي، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة، يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، والمتماشية مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن التقديم على البرنامج سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل ويستمر حتى 2 / 4 / 1442هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد.

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