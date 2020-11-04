«سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة» في لقاء علمي بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاثنين المقبل، اللقاء العلمي «سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في ضوء رؤية 2030»، عن بعد. ويهدف اللقاء إلى توفير أساس علمي بحثي يستفاد منه في البرامج التفصيلية لرؤية 2030، إضافة إلى عرض وتحليل أهم سياسات الحماية الاجتماعية وآلية تحقيقها للمرأة في المجتمع السعودي. ويتضمن اللقاء جلستين حواريتين، تتناول الأولى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي، وعرض أهم الآليات الاجتماعية المساندة في تمكين المرأة، وتفعيل دور الإعلام في الرفع من الوعي الثقافي الحقوقي، وكيفية استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية، وآلية التسويق لها. وتتناول الجلسة الثانية محور سياسات الحماية الاجتماعية في مجال الرعاية الاجتماعية، واستعراض سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي: (المسنة، المطلقة، ذوات الاحتياجات الخاصة)، وعرض أهم آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة والمرأة العاملة. ويتضمن اللقاء جلستين حواريتين، تتناول الأولى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي، وعرض أهم الآليات الاجتماعية المساندة في تمكين المرأة، وتفعيل دور الإعلام في الرفع من الوعي الثقافي الحقوقي، وكيفية استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية، وآلية التسويق لها. وتتناول الجلسة الثانية محور سياسات الحماية الاجتماعية في مجال الرعاية الاجتماعية، واستعراض سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي: (المسنة، المطلقة، ذوات الاحتياجات الخاصة)، وعرض أهم آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة والمرأة العاملة.

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