إدراج اللغة الصينية بمناهج جامعة المؤسس

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وتأتي الاتفاقية دعما لرؤية المملكة 2030، وتعزيزا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية بالمدارس والجامعات، كما تدعم الاتفاقية التعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية وابتعاث الطلاب وعمل الدراسات والأبحاث.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي أمس اتفاقية تعاون مع جامعة مينزو الصينية، إحدى أشهر الجامعات لتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية في الصين، حيث مثل الاتفاقية من جانب الجامعة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، فيما مثل جانب جامعة مينزو الصينية عميد كلية التعليم الدولي نشو تاي هاي.وتأتي الاتفاقية دعما لرؤية المملكة 2030، وتعزيزا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية بالمدارس والجامعات، كما تدعم الاتفاقية التعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية وابتعاث الطلاب وعمل الدراسات والأبحاث.

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