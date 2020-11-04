شكرا لقرائتكم خبر 260 ساعة تطوعية لطلاب كلية الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 260 ساعة تطوعية شارك بها 80 طالبا من إدارة كلية الحرم المكي الشريف في منظومة العمل التطوعي التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بواقع 3 ساعات تطوعية لكل طالب، ضمن الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام منذ العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين حتى بدء المرحلة الثالثة لموسم العمرة.

وتنوعت مشاركات الطلاب بين توجيه المصلين والمعتمرين للصلاة في الأماكن المخصصة، والتأكد من مراعاة تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل ممرات وأروقة المسجد الحرام، والمحافظة على انسيابية الحركة داخلها، والتأكيد على المعتمرين والمصلين بأهمية الالتزام بالمسارات المخصصة للتنقل بين جنبات المسجد الحرام خلال أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك حرصا من الإدارة على مشاركة الطلاب في منظومة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وفق الميثاق التطوعي بين الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية والكلية، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 وروئ الرئاسة لعام 2024 الداعمة لكافة مجالات العمل التطوعي داخل الحرم المكي الشريف.