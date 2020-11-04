شكرا لقرائتكم خبر 260 ساعة تطوعية لطلاب كلية الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنوعت مشاركات الطلاب بين توجيه المصلين والمعتمرين للصلاة في الأماكن المخصصة، والتأكد من مراعاة تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل ممرات وأروقة المسجد الحرام، والمحافظة على انسيابية الحركة داخلها، والتأكيد على المعتمرين والمصلين بأهمية الالتزام بالمسارات المخصصة للتنقل بين جنبات المسجد الحرام خلال أداء مناسك العمرة.يأتي ذلك حرصا من الإدارة على مشاركة الطلاب في منظومة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وفق الميثاق التطوعي بين الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية والكلية، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 وروئ الرئاسة لعام 2024 الداعمة لكافة مجالات العمل التطوعي داخل الحرم المكي الشريف.
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