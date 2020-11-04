مناقشة تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة بالقصيم

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وتمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة والأهداف المأمولة منها، وأهم القضايا والتحولات والمشكلات التي تواجه الأسرة في كل أنحاء المنطقة، إضافة إلى مناقشة رؤية اللجنة التي تهدف إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، والمساهمة في التميز في البرامج والخدمات الموجهة للأسرة والجهات المعنية، وبناء المبادرات التكاملية التي تسهم في التنمية المستدامة للأسرة «المرأة والطفل وكبار السن».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة القصيم اجتماعها الثاني برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فهد المطلق وأعضاء اللجنة أمس، لمناقشة الملفات المطروحة في الجلسة الماضية مع الجمعيات الخيرية التي تخص المرأة والطفل وكبار السن.وتمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة والأهداف المأمولة منها، وأهم القضايا والتحولات والمشكلات التي تواجه الأسرة في كل أنحاء المنطقة، إضافة إلى مناقشة رؤية اللجنة التي تهدف إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، والمساهمة في التميز في البرامج والخدمات الموجهة للأسرة والجهات المعنية، وبناء المبادرات التكاملية التي تسهم في التنمية المستدامة للأسرة «المرأة والطفل وكبار السن».

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