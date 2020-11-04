رئاسة شؤون الحرمين تشارك في المؤتمر العالمي الأول للموهبة

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وأوضح مدير إدارة «موهبة» برئاسة الحرمين صفوان مليباري، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية، وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة، ورعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، إضافة إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، وكذلك التبادل المعرفي والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل»، الذي ستنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» والفعاليات المصاحبة لقمة العشرين (G20)، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الحالي.وأوضح مدير إدارة «موهبة» برئاسة الحرمين صفوان مليباري، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، ويستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وآثاره على التنمية البشرية، وكذلك توسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فعالة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة، ورعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، إضافة إلى تأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، وكذلك التبادل المعرفي والإثراء المعرفي بين الموهوبين من كل أنحاء العالم.

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