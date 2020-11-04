شكرا لقرائتكم خبر 1000 مستفيد شهريا من خدمات صندوق النفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة 1000 مستفيد شهريا وفقا لوزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن الصندوق يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأفادت بأنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب الكترونيا.

ووجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ(النفقة الموقتة) ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

يذكر أن صندوق النفقة يعد أحد المشروعات التي تقدمها العدل بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وفي حال عدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويعمل الصندوق على تحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 679 وتاريخ 15 ذي القعدة 1438هـ.

3 أنواع للنفقة: