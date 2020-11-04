الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري أفغانستان وسنغافورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة أحمد مجددي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية. كما استقبل الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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