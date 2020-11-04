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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 492 وفاة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة رصدت أمس.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 47742، والإصابات إلى 1099059، وفقًا لـ "رويترز".
وصوت المشرعون البريطانيون اليوم لصالح فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 08:58 PM
الفيروس أصاب 25177 شخصًا جديدًاالحصيلة الأكبر منذ منتصف مايو .. "كورونا" ينهي حياة 492 بريطانيًا في يوم واحد
أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 492 وفاة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر منذ منتصف مايو، ورصد 25177 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 20018 إصابة رصدت أمس.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 47742، والإصابات إلى 1099059، وفقًا لـ "رويترز".
وصوت المشرعون البريطانيون اليوم لصالح فرض إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.
، الحصيلة الأكبر منذ منتصف مايو .. "كورونا" ينهي حياة 492 بريطانيًا في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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