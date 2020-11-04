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محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت منطقة حائل خلال الـ 72 ساعة الماضية ارتفاعًا في عدد حالات التعافي؛ إذ سجلت في ثلاثة أيام 175 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد؛ لترتفع نسبة حالات التعافي إلى 95.5 %، وتنخفض الحالات النشطة إلى 3 %، وأصبح معدل الانتشار 1.58 %.
وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم الأربعاء 27 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 22 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة موقق، كما سجّلت حالة وفاة واحدة.
كما شهدت تسجيل 89 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، منها 81 حالة في مدينة حائل، وخمس حالات في محافظة بقعاء، وثلاث حالات في محافظة موقق.
وأظهر "إنفوجرافيك"، نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" على حسابه في "تويتر"، إجمالي حالات كورونا في منطقة حائل منذ بدء الجائحة، وبلغ 6870 حالة، تعافت منها 6564 حالة، وبقيت 204 حالات نشطة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 16 حالة؛ تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 08:48 PMارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من "كورونا" بحائل خلال الـ 72 ساعة الماضية
سجّلت منطقة حائل خلال الـ 72 ساعة الماضية ارتفاعًا في عدد حالات التعافي؛ إذ سجلت في ثلاثة أيام 175 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد؛ لترتفع نسبة حالات التعافي إلى 95.5 %، وتنخفض الحالات النشطة إلى 3 %، وأصبح معدل الانتشار 1.58 %.
وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم الأربعاء 27 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 22 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة موقق، كما سجّلت حالة وفاة واحدة.
كما شهدت تسجيل 89 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، منها 81 حالة في مدينة حائل، وخمس حالات في محافظة بقعاء، وثلاث حالات في محافظة موقق.
وأظهر "إنفوجرافيك"، نشره "عبدالعزيز عليان الطهيمي" على حسابه في "تويتر"، إجمالي حالات كورونا في منطقة حائل منذ بدء الجائحة، وبلغ 6870 حالة، تعافت منها 6564 حالة، وبقيت 204 حالات نشطة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 16 حالة؛ تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.
، ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من "كورونا" بحائل خلال الـ 72 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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