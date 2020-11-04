محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن محمد البشري رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير سابقاً وذلك اليوم بمستشفى الحرس الوطني بجدة ،بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليه بعد صلاة الجمعة 20 / 3 / 1442 في المسجد الحرام بمكة المكرمة. (الخليج 365) تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد والزميل أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض. للتواصل وتقديم العزاء لأبنائه : عبدالله : 0555750009 علي : 0552281000 مشبب : 0552282000 عائض : 0502284000 04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 08:33 PM "محمد البشري" إلى رحمة الله "محمد البشري" إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى، محمد بن محمد البشري رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير سابقاً وذلك اليوم بمستشفى الحرس الوطني بجدة ،بعد معاناة طويلة مع المرض، وسيصلى عليه بعد صلاة الجمعة 20 / 3 / 1442 في المسجد الحرام بمكة المكرمة. (الخليج 365) تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد والزميل أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض. للتواصل وتقديم العزاء لأبنائه : عبدالله : 0555750009 علي : 0552281000 مشبب : 0552282000 عائض : 0502284000 الكلمات المفتاحية ، "محمد البشري" إلى رحمة الله ،

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