شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة أسرية: " إذا تزوج زوجك بأخرى لا تأخذي الموضوع بعصبية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدثت المستشارة الأسرية الدكتورة زهرة المعبي عما تفعله المرأة إذا فوجئت بزواج زوجها من أخرى.
وقالت المعبي خلال حوارها عبر برنامج " سيدتي ":" استخدمي العقل والحنكة، ولا تأخذي الموضوع بتوتر وعصبية ".
وأضافت المعبي:" لو زوجك قالك أتزوجت أو على علاقة بفتاة وأريد أتزوجها أو ممكن بعد ما يتزوجها بسنة أو سنتين وهي تعرف أو يحدها، لا تخرجي من بيتك ولا تشتتي أولادك ولا تحكمي رأيك يا أنتي يا الزوجة الأخري ".
وشددت المعبي، قائلة:" يجب على المرأة أن تأخذ الأمور على طبيعتها بهدوء، فمن الممكن أن يوازن أموره فقد يشعر أنه قصر في حقها وظلمها، أو يحس أنها مجرد نزوة وانتهت ".
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