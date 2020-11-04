شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وكيل الموارد البشرية يُفجر مفاجأة بشأن نظام الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

فجّر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سطام الحربي، مفاجأة كبرى، بعد تأكيده أنه لا يوجد في أنظمة العمل ولوائحه ما يُسمى بنظام "الكفالة".

جاء ذلك على خلفية إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية والتي تتضمن 3 خدمات رئيسية وهي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وأوضح "الحربي" في تصريحات تليفزيونية، أن نظام العمل يقوم على تأصيل العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل وفق عقد العمل، مشيرًا إلى أن كلمة “ كفيل ” متداولة من فترات طويلة ولكن لا يوجد لها أصل نظامي.

وأكد أن قدوم الوافدين إلى المملكة يأتي بناءً على عقد عمل مع صاحب العمل خلال فترة محددة ثم العودة إلى بلده بعد انتهاء العقد.