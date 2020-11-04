شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار تغرق السيارات في شوارع مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو السيارات تغرق في مياه الأمطار بشارع المنصور في مكة، مما أثار غضب واستياء سكان المنطقة الذين طالبوا الجهات المعنية بإرسال سيارات لشفط المياه من الشوارع.

وبدا في المقطع السيارات غارقة في مياه الأمطار الغزيرة بشوارع مكة، كما ظهر في الفيديو قوالب خرسانية وضعها مواطنين لحجز مياه الأمطار كي لا تغرق المنازل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت بتقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.