شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية ترصد 5 مهن لا تشملها «آلية الخروج والعودة والتنقل الوظيفي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أعلنتها أمس الثلاثاء، لا تشمل بعض المهن.

واضافت أنها لا تتضمن 5 من المهن هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح)، وفقا لعكاظ.

وكانت وزارة الموارد أطلقت أمس مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021.