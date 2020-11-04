شكرا لمتابعة خبر عن محامية: يحق للمُعلنين مقاضاة المشاهير بعد تحديث "سناب شات" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علقت المحامية " رنا الدكنان " على وضع التحديث الجديد لـ "سناب شات" مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في موقف محرج، بعد إظهار الأعداد الحقيقية للمتابعين لهم بعد إن كانت مخفية.

وقالت "رنا الدكنان" لبرنامج " سيدتي " : يحق للمُعلنين مقاضاة المشاهير، حيث أن اساس التعاقد بينهم على أساس عدد المتابعين، ومن حقهم ذلك.

وأضافت : وبعض الحسابات ألغوا هذه الخاصية بعد أن انكشفت حقيقتهم، وفي حال أثبتت الشركات أنه تم التعاقد معهم على عدد معين من المتابعين، فيحق لهم مقاضاة المشاهير واسترداد أموالهم.

وكان التطبيق قد أظهر في تحديثه المفاجئ، أمس الثلاثاء، عدد المتابعين الحقيقي لحسابات المشاهير علناً بصورة واضحة، والتي جاءت منخفضة كثيرا عما كان يعلنه هؤلاء.

ويأتي ذلك خلافا لما كان يعلنه المشاهير خلال الأعوام الماضية، حيث أحتفى بعضهم بتجاوز 10ملايين مشترك وغيرها من الأرقام الفلكية، في الوقت الذي كانت هذه الخاصية مخفية لا يمكن إظهارها.