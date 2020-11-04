شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تُنفذ تحويلة مرورية شمال ملعب الجوهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن تنفيذ تحويلة مرورية شمال مدينة الملك عبدالله أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن تنفيذ تحويلة مرورية شمال مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة". وأوضحت أن التحويلة تأتي لاستكمال أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الأصالة والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح يوم السبت القادم.

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