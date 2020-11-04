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أمانة جدة تُنفذ تحويلة مرورية شمال ملعب الجوهرة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن تنفيذ تحويلة مرورية شمال مدينة الملك عبدالله "ملعب الجوهرة".

وأوضحت أن التحويلة تأتي لاستكمال أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الأصالة والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح يوم السبت القادم.

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