شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم خدمة الزوجة لزوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم خدمة الزوجة لزوجها.

وقال الشيخ : الأساس في هذا الموضوع " العرف " إذا كان العرف في البلد أن المرأة تخدم زوجها فيجب عليها خدمته، إما إذا كان العرف أنها غير مطالبة بخدمة زوجها وأن يجلب لها خادمة، فلا تخدمه.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء، قالوا إذا كانت المرأة لديها خدم في بيت أهلها فيلزم على الرجل أن يأتي لها بخادم.