شاهد.. لقطة رائعة لسحابة جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشف مقطع فيديو، لقطة رائعة لسحابة جنوب شرق جدة، مساء اليوم الأربعاء. كشف مقطع فيديو، لقطة رائعة لسحابة جنوب شرق جدة، مساء اليوم الأربعاء. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً .

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