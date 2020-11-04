6 خطوات لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نشر مجلس الضمان الصحي، عدة نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة. نشر مجلس الضمان الصحي، عدة نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة. وتضمنت النصائح: "الإقلاع عن التدخين، تجنب التدخين السلبي، إجراء فحوص للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل". كما اشتملت على "تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل خاصة في المنشآت الصناعية، الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه، الحفاظ على النشاط البدني".

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