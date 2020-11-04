شاهد.. أمطار الخير في مكة ترسم لوحة روحانية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة ، اليوم الأربعاء على مستوى عدد من المحافظات. شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة ، اليوم الأربعاء على مستوى عدد من المحافظات. ووثقت مقاطع فيديو هطول الأمطار بغزارة على المصليين في أجواء روحانية. وشهدت المملكة تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة فيما حذرت الأرصاد من الأمطار الغزيرة

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