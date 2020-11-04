شكرا لمتابعة خبر عن شروط منح الأبناء مزايا حامل الإقامة المميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، شروط تمتع الأولاد بمزايا وحقوق حامل الإقامة المميزة.

وأشار المركز إلى أن الابناء من الذكور والإناث أقل من 21 عام، يحملون هوية مقيم مميز ويتمتعون بالعديد من مزايا الإقامة المميزة.

وأضاف أن الابناء من الذكور فوق 21 عام، يتم ربط سجل الابن بسجل حامل الإقامة المميزة حتى عمر 25سنة مالم يكن موظفًا.

وتابع : " في حين يتم ربط سجل الابنة بسجل حامل الإقامة المميزة ما لم تكن متوزجة أو موظفة" .