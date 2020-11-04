شكرا لمتابعة خبر عن فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 36 مستفيداً من العفو الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 36 مستفيداً من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام. أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 36 مستفيداً من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام. ودعا وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، الله بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد أن تم لمّ شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

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