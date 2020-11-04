شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فرحة المعتمرين لحظة وصولهم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعرب المعتمرون القادمون من خارج المملكة، عن فرحتهم لحظة وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ووثقت عدد من الصور والفديوهات، لحظات فرح وسرور قدومهم لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان.

ويذكر أنه يجري استقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية متكاملة ومشددة، عبر استخدام تقنيات عالية من التدابير الوقائية، بواسطة طاقم من الكوادر المدربة.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هاني العميري في حديث إلى قناة "العربية ": أثناء قضاء المعتمرين فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة والمحددة بثلاثة أيام يتم توفير ثلاث وجبات جاهزة ومغلفة، بالإضافة إلى وجبة جافة يومياً طيلة أيام العزل الصحي، ويتم تجهير الوجبات بأحدث التقنيات وبمعايير وجودة عالية وبآلية معينة ومحترفة.

وتابع : "يوجد في مكة المكرمة أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 75 ألف غرفة فندقية.