شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):هطلت اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، إذ أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار الخير على أجزاء من العاصمة المقدسة.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـثامنة والنصف مساءً .
ودعا الدفاع المدني بنجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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