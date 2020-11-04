شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة. وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 441 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 335,594 حالة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5471 حالة وفاة.

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