شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..مساعد رئيس "مكافحة الفساد": طرح مختلف للمملكة بمجموعة العشرين لمكافحة الفساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي أن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ضمن أحد أوليات المملكة .
وقال " أبا الخيل " في لقاء على القناة السعودية أن هناك طرح مختلف لمكافحة الفساد في مجموعة العشرين برئاسة المملكة ، بحيث يكون هناك تطبيق عملي للتوصيات ، بعدما أصبحت مكافحة الفساد من أهم أولويات المملكة .
وأضاف أنه مثلما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إذا لم يكن هناك مكافحة فساد من أعلى السلطة فلن يكون هناك قضاء على الفساد فعلياً ، لذلك كان من لضروري جمع مسؤولي مكافحة الفساد على طاولة واحدة مع نقاش صريح وإجراءات عملية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله .
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