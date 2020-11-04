شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة تمنح 8 مركبات إطفاء وإنقاذ لفلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القدس (صدى):

تسلم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، ثماني مركبات إطفاء وإنقاذ مُقدمة من المملكة، وتبلغ قيمتهم أربعة ملايين دولار.

من جانبه، صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، بأن المركبات تشمل مركبتين للاستجابة السريعة، وست مركبات إطفاء متخصص.

وتقدم بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظهما الله- على المنحة التي تأتي في الوقت والظرف المناسبين.

وأضاف:"فلسطين بحاجة إلى هذه المعدات، ففي الصيف الماضي واجهتنا عدة حرائق بسبب تغير المناخ وواجهتنا عدة قضايا نحتاج فيها إلى مثل هذه المعدات".

وتابع: "المنحة اليوم هي استمرار للمساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى فلسطين، وهي ليست جديدة، ولكنها تتجدد عاماً بعد عام وتأخذ أشكالاً مختلفة، والسعودية مشكورة تساعدنا بشكل مباشر أو من خلال الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية أو من خلال المساعدات العينية".

وأشار: "السعودية ساعدتنا في مواجهة أزمة كورونا، ودعم الموازنة، ومختلف القضايا التي تحتاجها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التصريحات الإيجابية التي سمعناها والموقف العربي السعودي الذي رسخ القضايا المتعلقة بحقوقنا سواء كان موقفها معنا في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية في كل المواقف، وباسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة هذا الأمر نثمنه ونقدره".