سبب وفاة محمد البشري الشيخ السعودي

أعلنت مصادر عائلية، اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020، وفاة الشيخ محمد البشري بعد صراع طويل مع المرض في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

ونعي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ البشري، حيث رائد موسى قال:" رحم الله الشيخ الجليل محمد البشري الذي انتقل إلى رحمة الله ظهر اليوم بمدينة جدة، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان".



وقال الدكتور عوض أحمد الشهري :"توفي هذا اليوم رجلٌ من رجال الأعمال والخير والبذل بمنطقة عسير وهو الشيخ محمد محمد البشري ومن أبرز ما يشهد بجميل أعماله ما بذله من جهده وماله خدمة للقرآن وأهل القرآن وذلك من خلال ترأسه لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة عسير رحم الله العم محمد البشري رحمة واسعه".

وأضاف أخر:" الشيخ محمد البشري اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله، وارفع مقامه في عليين، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، واجعله من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك، واجعل ما قدّم في خدمة القرآن الكريم رفعة لدرجاته، وزيادة لحسناته، وتكفيرا لسيئاته، واجبر مصاب أبنائه وأهله وذويه ومحبيه".

ومنطقة عسير هي إحدى مناطق المملكة العربية السعودية وتقع في الجنوب الغربي منها. تبلغ مساحتها 81,000 كم²، ويبلغ عدد السكان 2,261,618 نسمة (2018م) وعاصمتها ومقر الإمارة فيها مدينة أبها، يتولى إمارة المنطقة تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي تعين في 27 ديسمبر 2018 بدلا من ابن عمه فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.