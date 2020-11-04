بالصور.. اللجنة الميدانية لتصحيح مساكن العمال بسكاكا تُنذر ملّاك 40 مبنى

وجّهت اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا، إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيًّا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطائهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم.

وقامت اللجنة بوضع ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة لأمانة منطقة الجوف التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

كما باشرت اللجنة الرئيسة لمساكن العمال بإمارة المنطقة أعمالها الميدانية بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني, وقامت بإخلاء أكثر من 40 مبنى سكنيًا كمرحلة أولى وأحيلت بيانات المباني لأمانة الجوف لمعالجة وضع المباني ومدى نظاميتها، وتمّ تشكيل لجان ميدانية من الأمانة وقامت بإعداد التقارير اللازمة عن وضع المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء ووضع ملصقات إنذار نهائي لملاك المباني.

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